Der Osterfriede im Verhältnis von Ärzten und Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) war fast schneller vorbei als die Jause gegessen. Nicht einmal zwei Wochen nachdem man sich auf einmalige Inflations- und Ausgleichszahlungen, in Ergänzung zu einem im Vorjahr verhandelten Vertrag, geeinigt hatte, drohen Kärntner Ärztinnen und Ärzte schon wieder mit Streiks. Offensichtlich mangelt es ihnen an Vertrauen in ihre eigene Standesvertretung, die Ärztekammer, die die Verhandlungen geführt hatte. Präsident Markus Opriessnig & Co. proben angesichts der zunehmenden Unruhe jetzt den Salto rückwärts und wollen plötzlich das Angebot der ÖGK „reevaluieren“.