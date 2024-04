In Kärnten gehen langsam aber doch die katholischen Religionslehrer aus. Maximal fünf Personen schließen die Ausbildung im Jahr für die Unterstufe aktuell im Schnitt ab, bei der Sekundarstufe sind es überhaupt nur zwei bis drei. Das sind deutlich weniger, als in den Ruhestand gehen und damit zu wenige, um auch in den kommenden Jahren den Unterricht in gewohnter Form aufrechterhalten zu können.