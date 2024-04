Die alarmierte italienische Feuerwehr findet am Sonntag ein Trümmerfeld vor. Auf der Autobahn Richtung Mailand in der Gemeinde Alice Castello krachte ein Fahrzeug in die Leitplanke. Der weiße Ferrari GTC 4 Lusso wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Hälften gerissen. Das Heck liegt weit entfernt von der Fahrerkanzel, von der meterhoch die Flammen aufsteigen. Für die Insassen kommt jede Hilfe zu spät.

Im Sportwagen mit Schweizer Kennzeichen saßen ein bekannter DJ (40), Schweizer Staatsangehöriger mit kosovarischen Wurzeln, und ein ukrainisches Model, berichtet Blick. Laut italienischen Medien fuhr der Ferrari zuvor mit mehr als 200 km/h auf die Autobahn auf, kam auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und prallte anschließend gegen die Leitplanke.

Beide Insassen wurden bei dem Unfall eingeklemmt und hatten laut Einsatzkräften keine Überlebenschance. Die Feuerwehr brauchte fünf Stunden, um sie aus dem Wrack zu befreien. Der 40-Jährige hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.