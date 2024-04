Charismatisch, emotional und leidenschaftlich – das sind wohl die treffendsten Eigenschaften, die man der US-amerikanischen Sängerin und Songwriterin Sari Schorr zuschreiben kann. Am Ostersonntag lieferte sie ein berauschendes Konzert im Bluesiana in Velden ab. Sari Schorr zählt zweifellos zu den herausragendsten zeitgenössischen Blues-Rock-Sängerinnen weltweit. Das Album „Joyful Sky“, das sie gemeinsam mit Robin Trower aufgenommen hat, erreichte in den USA die Spitze der Billboard-Charts.