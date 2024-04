„Jeder hat den Pavillon Kapelle genannt. Also war es naheliegend, ihm auch Deckenfresko zu verpassen“, grinst Franz Huditz, der Wirt im Klagenfurter Felsenkeller. Für die Hommage an Michelangelo rückte die Malerei Slocker aus, am Karfreitag wurde das fertige Werk von Diakon Gottfried Riepl gesegnet. Vom Original („Die Erschaffung Adams“) in der Sixtinischen Kapelle in Rom unterscheidet sich das Klagenfurter Deckenfresko durch das Schleppe-Bier, das Adam gereicht wird,