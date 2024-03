Wer kennt sie nicht? Anna Krainz, seit Jahrzehnten eine Legende des Kärntner Fußballs, wird heute 80 Jahre alt. In Waidmannsdorf hat sie sich seit Ende der 1970er Jahren einen Namen gemacht, die guten und schlechten Zeiten der Austria Klagenfurt hat sie miterlebt und an vorderster Front mitgeprägt - seit einigen Jahren mit Armbanduhr und Schürze in violett.