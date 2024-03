Nachbarn haben Freitagabend in Villach wohl einen größeren Brand verhindert: Sie entdeckten am Balkon einer Wohnung eines Mehrparteienhauses im Stadtteil Auen ein Feuer, riefen die Einsatzkräfte und bekämpften erfolgreich die Flammen mit mehreren Handfeuerlöschern.

Der Brand hatte bei einem Aschesauger am Balkon seinen Ausgang genommen, hieß es seitens der Polizei. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Bereich von der Feuerwehr noch vorsichtshalber auf Glutnester kontrolliert. Auch die durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogene Fassade wurde geöffnet, um eine dahinter in Brand geratene Wärmedämmung ausschließen zu können.