Es war der Tag seines 41. Geburtstages. Jack Unterweger kehrte am 16. August 1991 in jenen Graben zurück, in dem er als Johann im Haus seines Großvaters aufgewachsen ist. Der Anlass war feierlich. Die Ortschaft Kraig in der Gemeinde Frauenstein feierte ihr 900-jähriges Bestehen. Da durfte einer der berühmtesten Söhne der Gegend nicht fehlen.