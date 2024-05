Obwohl Hermann Leustik bereits sein ganzes Leben lang gerne gereist war, wurde an seinem 60. Geburtstag eine Liebe zu einem für ihn bisher „unbekannten“ Land entfacht. „Ich habe ein Buch über den Vietnam geschenkt bekommen. Seither wollte ich dort hinreisen“, erinnert sich der heute 74-Jährige. 2017 machte er schließlich eine organisierte Rundreise in dem Land in Südost-Asien. Bereits da wusste er, dass er wiederkommen wird. Doch das nächste Mal wollte er Vietnam mit dem Rad bereisen. Und das nicht alleine. Doch ein Reisepartner war nicht leicht zu finden. „Ich habe sogar Plakate in Gasthäusern aufgehängt, doch es hat sich niemand gemeldet, der gepasst hätte.“