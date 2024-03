Der Bruttobetrag klingt gut: 2460 Euro pro Jahr und vollzeitbeschäftigter Arbeitskraft werden 2024 an die 11.203 Pflegekräfte im Lande als Pflegeprämie ausgezahlt. (Für Teilzeitkräfte gibt es aliquote Zahlungen.) Was der Bund 2022 zwecks Aufwertung des Berufes einführte und die Länder bis 2023 in Vorleistung auszahlten, wird jetzt aus dem Pflegefonds des Bundes finanziert. 21,6 Millionen Euro sind es für Kärnten. Netto bleiben pro Monat auf den Gehaltskonten der Pflegekräfte allerdings nur rund 130 Euro über, denn Arbeitgeber-Beiträge und die Mitarbeiter-Besteuerung sind vom Brutto-Betrag abzuziehen.