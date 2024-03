Ein 33-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach wurde in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Mann fuhr mit seinen Pkw auf der Kärntner Straße (B 83) von Villach in Richtung Fürnitz. In Villach-Auen wich er einem Wildtier aus und kam dadurch mit seinem Fahrzeug nach links. Dort geriet das Auto auf die Betonleinwand, schlitterte an dieser entlang und traf anschließend ein Verkehrszeichen und mehrere Schneestangen.