Seltene Einigkeit zwischen SPÖ, ÖVP, FPÖ und Team Kärnten. In der Landtagssitzung am Donnerstag wurde Günter Bauer einstimmig als Direktor des Landesrechnungshofs wiederbestellt. Bauer ist seit zehn Jahren so etwas wie der oberste Prüfer des Landes und wird das auch noch zehn weitere Jahre bleiben. „Die Berichte des Landesrechnungshofes bilden in vielen Fällen die Grundlage für die Kontrollarbeit des Kärntner Landtages gegenüber der Kärntner Landesregierung“, sagt der Vorsitzende des Kontrollausschusses, FPÖ-Mandatar Gernot Darmann.