Erneut wurden zwei Mitglieder des „Bundesstaates Preußen“, einer Verbindung von Staatsverweigerern, in Kärnten verhaftet. Das berichtet der Kurier in seiner aktuellen Ausgabe.

Am 8. März standen ein 70-jähriger Pensionist und eine 31-Jährige am Landesgericht in Klagenfurt vor Richterin Michaela Sanin. Nachdem der Pensionist Russlands Präsidenten Wladimir Putin als Entlastungszeugen nannte, verließ er den Gerichtsaal. Dem Kärntner, der sich als „Preuße“ bezeichnet, folgte darauf auch die 31-Jährige. Nun wurden beide verhaftet.

Am Dienstag wurde der 70-Jährige in Wolfsberg festgenommen, am Mittwoch klickten dann auch für die 31-jährige Staatsverweigerin im Bereich Villach-Land die Handschellen. Das bestätigt auch das Landesgericht Klagenfurt gegenüber der Kleinen Zeitung: „Nachdem die beiden Personen der Hauptverhandlung ferngeblieben sind, war Fluchtgefahr anzunehmen. Die Festnahme erfolgte aufgrund Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. In beiden Fällen wurde die U-Haft verhängt“, sagt Gerichtssprecher Christian Liebhauser-Karl.

„Preußen“-Hochburg Kärnten

Die Staatsverweigerer-Szene soll österreichweit 4.000 Mitglieder haben, sie werden als gewaltbereit eingestuft. Bei Hausdurchsuchungen im Sommer letzten Jahres war auch die Cobra im Einsatz. Es wurden zahlreiche Waffen gefunden. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Kärnten führte gemeinsam mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) zum Schlag gegen die Szene aus. Ermittlungen gegen 41 Personen in fünf Bundesländern, 31 davon in Kärnten. Kärnten gilt als Zentrum der Bewegung.