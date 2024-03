Wer Schläger und Ball zu Kolben und Kugel sagt, der zahlt schon eine Runde. Beim gelebten Brauchtum nimmt man es in Zweinitz genau. Das Kugelschlagen gehört in der Ortschaft in Weitensfeld im Bezirk St. Veit zum Ostersonntag wie Schinken und Eier. Die Kelten sollen es schon gespielt haben, später der Adel in Frankreich. In Zweinitz gehen die ersten Aufzeichnungen auf das Jahr 1807 zurück. „Wir spielen es so, wie wir es überliefert bekommen haben und geben es auch so an die nächsten Generationen weiter“, sagt Roland Köstenberger, Obmann des Kugelschlagervereins Zweinitz, der heuer 30-Jahr-Jubiläum feiert.