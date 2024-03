„Ich bereue nicht, dass meine Tochter und ich gemeinsam diesen Weg gegangen sind“, sagt die Mutter. Für ihre Tochter endete dieser Weg im Februar 2023, sie verstarb mit 14 Jahren in einer Grazer Klinik an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Staatsanwältin Ines Küttler schildert am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt die letzten Stunden des Mädchens: „Haut und Augen waren gelb, weil der Krebs die Leber angegriffen hatte. Sie konnte nicht mehr gehen, weil auch das Rückenmark betroffen war. Sie konnte nicht atmen, hatte Erstickungsängste, weil ein Tumor auf die Luft- und Speiseröhre gedrückt hat. Sie hatte 20 Kilo verloren. Ärzte und Schwestern mussten psychologisch betreut werden, sie haben so etwas noch nie zuvor gesehen.“ Die Anklagebehörde wirft dem Vater (57), einem Bodyguard, und der Mutter (40), einer Juristin, daher Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen vor, die Eltern bekennen sich „nicht schuldig“.