Ein besonders tragischer Fall wird am Dienstag am Landesgericht (LG) Klagenfurt verhandelt: Die Eltern einer Kärntnerin müssen sich vor Richterin Michaela Sanin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer oder wehrloser Personen vor. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Die 14-Jährige war im Februar 2023 im Klinikum Graz an einer Krebserkrankung verstorben. Nach Ansicht der Ärzte sei der Tumor zuvor falsch bzw. nicht rechtzeitig behandelt worden. Das Klinikum hat Anzeige gegen die Eltern erstattet.

Entscheidungs- und urteilsfähig?

Im Strafverfahren müsse unter anderem geklärt werden, ob das Mädchen überhaupt schulmedizinisch aufgeklärt worden ist, so LG-Sprecher Christian Liebhauser-Karl. Wenn sie entsprechend informiert wurde, müsse herausgefunden werden, ob der 14-Jährigen die Alternativen (Therapie oder Tod) dargelegt worden seien, so Liebhauser-Karl. Eine weitere zentrale, zu klärende Frage ist, ob die Diskretions- und Dispositionsfähigkeit bei dem Mädchen beim Bekanntwerden ihrer Krankheit gegeben war. Also, ob sie entscheidungs- und urteilsfähig war.

„Ja, das war sie, ganz eindeutig“, sagt Alexander Todor-Kostic, der Anwalt der Eltern: „Das verstorbene Mädchen war zum Zeitpunkt des Erhalts der Krebsdiagnose bereits mündig und wies den Reifegrad einer zumindest 16-jährigen Jugendlichen auf. Sie durfte daher nach der aktuellen Rechtslage über die Art ihrer Heilbehandlung selbst entscheiden, da sie auch geistig völlig klar war.“

„Kein Schuldvorwurf zum Tod“

Die Staatsanwaltschaft sieht es anders: Die Eltern sollen ihrer Tochter, die wegen ihrer Krankheit gebrechlich und wehrlos gewesen sei, von Oktober 2022 bis Februar 2023 körperliche Qualen zugefügt haben. Im Strafantrag wird ihnen vorgeworfen, dem Mädchen keine adäquate Aufklärung über ihre Krankheit, deren Verlauf und die Therapiemöglichkeiten gegeben zu haben, indem sie es unterlassen hätten, „trotz einer kontinuierlichen Verschlechterung ihres Zustandes bis zu Geschwulstbildungen an Hals und Brust, Schluckbeschwerden, einem Gewichtsverlust von 20 Kilogramm, starken Schmerzen, einer inkompletten Lähmung beider Beine und schließlich einer schweren Atemnot, die notwendige schulmedizinische Behandlung zukommen zu lassen“, so das LG in einer Aussendung.

„Das Ermittlungsverfahren hat eindeutig ergeben, dass den Eltern am eingetretenen Tod ihrer geliebten Tochter kein Schuldvorwurf gemacht werden kann, da deren Erkrankung auch mit einer Chemotherapie zum Tod führen hätte können“, sagt hingegen Todor-Kostic.

Der Strafrahmen für die angeklagte Tat beträgt bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe.