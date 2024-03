Gegen 18 Uhr am Donnerstagabend wollte zwei Jäger in Wolfsberg einen Hochsitz besteigen. Was bei einem noch problemlos funktionierte, endete für den zweiten Jäger wenig später in einem Unglück. Kurz vor dem Eingangsbereich in den Hochsitz war offenbar ein Brett morsch und der 81-Jährige stürzte rund sechs Meter ab. Sofort wurden die Einsatzkräfte verständigt, die das Unfallopfer und schwierigsten Bedingungen bergen konnten. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.