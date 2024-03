Landesregierung fixiert Erhöhung der Politikergehälter

In der Regierungssitzung werden am Dienstag SPÖ und ÖVP die Erhöhung der Politikerbezüge in Kärnten um 9,7 Prozent erhöhen. Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt damit Schlusslicht in Österreich.