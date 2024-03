Früher einmal wohnten Beschäftigte der Straßenmeisterei Friesach am Stützpunkt auf der Flattnitz, um bei der Schneeräumung mit den damals schwächeren Gerätschaften bergab arbeiten zu können. Als die Dienstwohnungen frei wurden, gab es seitens der Straßenbauabteilung des Landes die Überlegung zum Verkauf und dann die Entscheidung: Die Räumlichkeiten sollen zu vier Ferienwohnungen für Beschäftigte der Straßenmeistereien werden, so wie es billige Ferienwohnungen auch in anderen großen Betrieben/Institutionen wie Kelag oder Polizei für Dienstnehmer gibt.