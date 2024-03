Ob es um ein Flughafenprojekt in Kirgisien geht oder um ein Straßenbauprojekt in Kanada, um Immobilienfinanzierungen in Südosteuropa, Tunnelbau-Ausschreibungen oder den Ankauf einer Bank in Österreich – die hochkomplexen Verträge verfasst Jasna Zwitter-Tehovnik (48), Rechtsanwältin auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts, das immer noch eine Männerdomäne ist. Die in Wien lebende Klagenfurterin, die Anwaltszulassungen in Österreich, Slowenien, New York, England und Wales besitzt, berät internationale Mandanten im Bereich Bankrecht und Finanzierungen, Infrastrukturprojekte und Restrukturierungen. Die Kärntner Slowenin, die ihre Wurzeln nie verleugnet und sich ihrer Heimat und der Volksgruppe sehr verbunden fühlt, ist Partnerin bei DLA Piper, einer der weltweit größten internationalen Anwaltskanzleien mit 4200 Beschäftigten in über 30 Ländern. Zu ihren Klienten zählen auch weltweit tätige Kärntner Unternehmen. In nationalen und internationalen Rankings liegt die Erfolgsanwältin ganz weit vorne.