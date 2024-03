Schon seit mehr als einem Jahr kämpft Anastasia Winter um ihre berufliche Zukunft. Eine Lehrstelle finden, eine Ausbildung machen, am Arbeitsleben teilnehmen, wie jeder andere auch. Übrig geblieben sind unzählige Absagen. Wenn sich die Klagenfurterin schon in der Bewerbung als Autistin „geoutet“ hat, gab es meistens nicht einmal mehr eine Reaktion. Die Bewerbungen wurden häufig einfach ignoriert. Nach einem Praktikum in einem Kindergarten stand der Wunschberuf Kindergartenhelferin fest. Doch auch das ist nicht so einfach möglich. „Wegen meiner Einschränkungen kann ich die übliche Ausbildung zur Elementarpädagogin an der Bafep nicht machen“, bedauert die Klagenfurterin. In Mathematik habe sie ihre Schwierigkeiten und einen erhöhten Förderbedarf.