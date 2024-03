Das Team Kärnten macht einen Abstecher in die Bundespolitik. Parteichef und Klubobmann Gerhard Köfer inszeniert gemeinsam mit Anwalt und Ex-Arbö-Präsident Christian Puswald sowie Ex-Babeg-Geschäftsführer Hans Schönegger das Volksbegehren „Kein Elektroauto-Zwang“. Die Eintragungswoche beginnt am Montag, dem 11. März. Bisher wurden bereits 48.000 Unterstützungserklärungen gesammelt. Unterschreiben 100.000 Menschen, wird das Anliegen im Nationalrat behandelt. „Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, die Hälfte haben wir schon einmal“, hofft Köfer, dass man die Hürde überspringen kann. Heute, Donnerstag, wird das Vorhaben bei der Austria Presse Agentur in Wien vorgestellt. Zu Werbezwecken tourt bereits ein eigens gebrandetes Auto des Team Kärnten durchs Land.