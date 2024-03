Hunderte Erkundungs- und Rettungsflüge oder Alarmfahndungen absolviert die Flugpolizei in Kärnten pro Jahr. Wenn Piloten und Flight Operators vom Flughafen Klagenfurt losstarten, dauert es aber Minuten, bis sich die schweren Türen des blauen Hangars in der vor vier Jahren eingerichteten Not-Unterkunft öffnen. Die sechsköpfige Besatzung ist in Containern untergebracht, die sich unter der Sommersonne enorm aufheizen und die Anforderungen des Arbeitsinspektorats nur mit zugedrückten Augen erfüllen. Gerüchte, dass die fliegende Exekutive mangels moderner Unterkunft bald nach Graz abwandern würde, machen seit Monaten die Runde.