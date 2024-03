„Manchmal schreibt der Schmerz die besten Songs“, sagt die Kärntner Sängerin Dana, die ganz besonders dieses Gefühl in ihr neuestes Lied fließen lassen wollte. Die junge Frau aus Velden, die ihre Musik selbst schreibt und produziert, musste sich im Laufe der letzten Jahre schon einiges anhören: „Schreib nicht immer so traurig!“ Oder: „Mach doch mal was mit mehr Pep!“ Oder: „Das ist mir zu depressiv.“

Mit ihrer neuen Single „Lass sie reden“ antwortet sie nun jedem, der sich mit ihrer Musikrichtung noch nicht anfreunden konnte. Die 27-Jährige will sich nicht mehr sagen lassen, wie sie ihre Karriere beschreiten und wie ihre Musik klingen soll, um Erfolg zu haben. „Ich schreibe meine Songs genau so, wie ich es fühle.“ Jeder Mensch fühle seinen eigenen Emotionen auf eine ganz eigene Weise und es sei egal, aus welchem Grund Schmerz entsteht. Daher hat sie eine Botschaft: „Auch, wenn alles perfekt scheint und es vielleicht nach Außen hin nur kleine Wehwehchen sind, hat jeder mit seinen eigenen Themen zu kämpfen. Und das sollte akzeptiert werden!“ Die Single erscheint am 15. März.

Ihre Lieder entstehen in einem von ihr selbst improvisierten „Studio“ © Dana Mulle

Konzert mit Rebekka Bakken

Musikalisch versucht Dana weiter, ihren eigenen Weg zu gehen. Sie singt im Dialekt, will die Menschen emotional berühren und sich stets weiterentwickeln. Auf der Bühne sitzt sie meistens selbst am Piano. Vor zwei Jahren stand die Sängerin aus Velden im Vorprogramm von Nico Santos („Rooftop“ und „Play With Fire“) in Moosburg auf der Bühne und auch diesen Sommer steht ein Konzert mit keiner Unbekannten auf dem Programm: „Am 13. Juli supporte ich die norwegische Sängerin Rebekka Bakken bei ihrem Konzert auf der Burgarena Finkenstein“, freut sie sich.

Weitere Projekte

Bereits letztes Jahr spielte sie zwei Konzerte in Klagenfurt, „das hab ich dieses Jahr auch noch vor. Zurzeit bin ich aber noch auf der Suche nach einer passenden Location“. Zudem will die 27-Jährige heuer noch eine weitere Single veröffentlichen. „Und ich arbeite schon wieder an einem neuen Projekt mit einem anderen Künstler. Darüber kann ich aber noch nichts verraten“, sagt sie.