Nein, Heldin sei sie keine. „Ich bin ein normaler Mensch, der anderen hilft“, sagt Adina Residovic. Die Postbuslenkerin hat am 13. Februar mit ihrem beherzten Einschreiten während einer Fahrt in Klagenfurt wohl Schlimmeres verhindert. Der Lenker, bei dem sie an jenem Tag eine Einschulung absolvieren sollte, erlitt während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Doch alles von Anfang an.