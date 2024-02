Es war der 20. Februar 1839, als der Spittaler Postmeister Ferdinand Egarter einen Brief an Konstanza Egarter in Klagenfurt, „abzugeben bey Herrn von Kendler in Oberbergamt“, abschickte. Er versah die Sendung mit einer von ihm entwickelten Postmarke im Wert eines Kreuzers, von der er noch weitere Exemplare druckte und in Umlauf brachte. Das Besondere daran? Briefmarken gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das Porto wurde überlicherweise beim Empfänger eingehoben. Die erste offizielle Briefmarke wurde erst ein Jahr später im Vereinigten Königreich eingeführt.