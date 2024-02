„Als wir mitten in der Nacht am Eis des Weißensees standen, über uns der Sternenhimmel, und plötzlich die Harfe aus Eis erklang, war das ein mystischer Moment.“ Thomas Michor, Tourismus- und Mobilitätschef der Region Weißensee, und Mitbegründer von „Wise on ice“, ist noch immer beeindruckt vom ersten Österreich-Konzert von Terje Isungset und dessen Musikern. Dass der weltweit gefragte norwegische Jazzmusiker mit seinem Team jetzt ausgerechnet am Weißensee aufgetreten ist, ist dem stabilen Eis des Kärntner Sees geschuldet - und dem eisernen Willen der Organisatoren von „Wise on ice“, allen voran Konzeptentwicklerin Martina Taubenberger, künstlerische Leiterin von „Werksviertel-Mitte Kunst“ München, und Michor.