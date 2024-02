Die erste große Kreuzfahrtgesellschaft streicht Venedig aus seinem Programm. Die Gesellschaft „Norwegian“ mit Sitz in Miami in den USA ist mit mehr als 52.000 Passagieren jährlich eine der fünf größten weltweit. Die Lagunenstadt wurde aus den Kreuzfahrtplänen für dieses und nächstes Jahr bereits gestrichen. Man entschloss sich dazu aufgrund der immer strenger werdenden venezianischen Beschränkungen für große Touristenschiffe, erklärte das Unternehmen: „Obwohl wir versucht haben, einen Besuch in Venedig in unserem Reiseplan zu behalten, entspricht das Erlebnis für unsere Gäste nicht mehr unseren Standards“.

Große Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr nach Venedig einfahren, sondern müssen im nahe gelegenen Binnenhafen Marghera ankern, von wo aus die Touristen dann mit kleineren Schiffen nach Venedig gebracht werden. Norwegian will deshalb nun andere Häfen der Adria anfahren: Im Programm sind nun Ravenna in Italien, Rijeka und Zadar in Kroatien sowie Koper in Slowenien.

Das Kreuzfahrtschiff Norwegian Star bei der Ausfahrt aus der Lagunenstadt Venedig . © IMAGO/Volker Hohlfeld

„Großartiges Reiseziel“

„Wir sind uns bewusst, dass Venedig eines der großartigsten Reiseziele der Welt ist, das sowohl von unseren Gästen als auch von unseren Mitarbeitern geliebt wird. Es ist uns deshalb auch bewusst, dass diese Entscheidung Unzufriedenheit auslösen könnte“, sagte „Norwegian“. Begründet wird der Rückzug der Reederei auch mit weiteren Restriktionen, die die Stadtführung von Venedig beschlossen habe.

Zusätzlich zu den Beschränkungen für große Schiffe werden ab Frühjahr in Venedig Eintrittspreise für Tagesbesucher eingeführt und im Sommer soll ein Verbot für geführte Reisegruppen mit mehr als 25 Personen in Kraft treten. Dabei handelt es sich um Maßnahmen zur Eindämmung des überhandnehmenden Massentourismus, der die historischen Gebäude der Lagunenstadt gefährdet und Anrainer seit langem belastet.