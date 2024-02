Spektakulärer Fall von Sachbeschädigung in der Gemeinde Köttmannsdorf in Kärnten: Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag die Jörg-Haider-Gedenkstätte an der Rosentaler Straße (B 85) verwüstet. Kerzen und Blumen wurden umgeworfen, Kerzenständer zerstört. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Tatwerkzeug dürfte ein Grenzpflock aus Holz gewesen sein. Die Täter haben diesen aus dem Boden gerissen und damit offenbar auf die Gedenkstätte eingeschlagen. Das Holzstück wurde wenige Meter entfernt von der Gedenkstätte gefunden.

Am 11. Oktober 2008 war der damalige Landeshauptmann in der Ortschaft Lambichl tödlich verunglückt. Er war auf dem Weg ins Bärental. Um 1.16 Uhr in der Früh verlor Haider kurz nach einem Überholmanöver die Kontrolle über den VW Phaeton. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, „rasierte“ Betonpfeiler und einen Gartenzaun, überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand.

Nahe der Unfallstelle wurde eine kleine Gedenkstätte errichtet, die jetzt Ziel von Vandalen geworden ist.