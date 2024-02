Die Kärntner Landesregierung ist in die Jahre gekommen. Zumindest das Gebäude am Arnulfplatz in Klagenfurt. Im Jahr 1887 wurde erstmals aus diesem ehrwürdigen Haus heraus das Bundesland gelenkt und verwaltet. Aktuell wird die Bausubstanz einer gründlichen Analyse unterzogen. Böden wurden geöffnet, Wände durchbohrt. Allzu lange lässt sich eine Sanierung nicht mehr hinausschieben. Baustart dürfte nicht vor 2026 sein. Regierungsbeschluss und Budget gibt es noch nicht. Bei geplanten energetischen Sanierungen, Dachsanierungen, Erneuerung der technischen Infrastruktur und Adaptierungen bei Archiv- und Lagerflächen ist wohl von einem Millionenprojekt auszugehen. „Es ist einfach alles schon alt. Nach vielen Jahrzehnten gehört wieder etwas gemacht“, sagt Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes.