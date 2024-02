Nach einer mehrmonatigen schöpferischen Erholungspause ist Konditormeister Werner Bernold zurück in seinem Café in Drobollach am Faaker See. „Ich habe schon Mitte Jänner meine Sommersaison eröffnet“, lachte der umtriebige Zuckerbäcker, als ihm Bar-Legende Rainer Husar zum Opening einen „Bernolds Cafe Trieste“-Cocktail kreierte.