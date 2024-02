„Reih’ dich ein in die Kombaat-Armee und werde die beste Version deiner selbst!“ Muskeln, Aggression und überhöhte Männlichkeit prägen das neuste Musik-Video eines umtriebigen Rechtsextremisten aus Lienz. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck wirft Manuel E., der hinter dem Musikprojekt „Kombaat“ steckt, NS-Wiederbetätigung vor - nicht zum ersten Mal. Seit Ende Oktober sitzt der 38-Jährige in Innsbruck in Untersuchungshaft.