Wolfgang Godai war in 169 Ländern dieser Welt. Und das, obwohl ihn am Reisen so vieles stört: die Flüge, die Klimaanlagen, die Moskitos. Aber all das hat ihn nicht aufhalten können: „Ich war immer extrem neugierig.“ Reisen bedeutet für den 66-jährigen ehemaligen Journalisten, der seit einigen Jahren in Eberndorf lebt, vor allem Freiheit.