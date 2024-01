„Organisation Volkskultur“ steht auf seiner Visitenkarte mit den Kärntner Landesfarben. Richi di Bernardo (83) hat sich in Kärnten seit Jahrzehnten einen Namen gemacht als Sänger und Veranstalter von Chor-Musik-Ereignissen. Er hat auch das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes für „Verdienste um die Volkskultur“ erhalten. Jetzt, im Alter von 83 Jahren, hat er seine wichtigste Funktion, nämlich die Obmannschaft beim Klagenfurter Männerdoppelsextett, in jüngere Hände übergeben. Sein Nachfolger ist der Versicherungskaufmann Gerold Klogger. Der soll in naher Zukunft auch die Organisation der diversen Chor-Festivals übernehmen, die di Bernardo gegründet und alljährlich organisiert hat.