„Österreich könnte sich bei der Organisation von Untersuchungsausschüssen ein Beispiel an Frankreich nehmen“, so Hannah Valentina Oberlercher (24). „Denn dort ist man es gewohnt, den Inhalt in den Mittelpunkt zu stellen und nicht die parteipolitische Konfrontation. Einer der letzten U-Ausschüsse in Frankreich galt der Entwicklung der dortigen Medienlandschaft.“