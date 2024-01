Dass viele Kärntner Slowenen gut und gerne tanzen, zeigen sie seit 70 Jahren. So lange gibt es schon den Slovenski Ples, den Slowenischen Ball, der 1952 im Funkhaus Klagenfurt seinen Ausgang nahm, lange Jahre in der Arbeiterkammer und im ÖGB-Saal in Klagenfurt über die Bühne ging und seit zehn Jahren im Casineum Velden stattfindet. Beim 70. Ball, organisiert von Mitja Rovšek, Vorstand des Slowenischen Kulturverbandes/Slovenska prosvetna zveza, und moderiert von „ORF-Wetterfrosch“ Alexander Tolmaier, heizten die Modrijani aus Slowenien so ordentlich ein, dass selbst Landeshauptmann Peter Kaiser, der angekündigt hatte, Gespräche und Austausch im Sinne „wechselseitiger Achtung“ an der Theke zu pflegen, der Tanzaufforderung von Casinodirektorin Marion Roseneder nicht widerstehen konnte.