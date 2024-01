Melisa Midžan (28) hat sich in ihrer Masterarbeit an der Technischen Fakultät der Universität Klagenfurt mit selbstorganisierenden Roboterschwärmen beschäftigt. Sie hat eine Simulation erarbeitet, die zur Entwicklung und Analyse von Schwarm-Algorithmen verwendet wird. Konkret geht es um das Sammeln von wiederkehrenden Gegenständen, deren Position unbekannt ist. Eine weitere Absolventin (Judith Wieser) hat diese Algorithmen in echten Roboterschwärmen getestet.