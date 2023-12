November 2018: In Kalifornien wüten verheerende Brände. Mehr als 80 Menschen kommen dabei ums Leben. Unzählige weitere verlieren durch die Flammen ihr Zuhause. So auch Peter und Lea Wolf-Millesi. Das österreichische Paar lebt seit Jahrzehnten in den USA und ist dort in der schillernden Film- und Serienwelt erfolgreich. Er ist ein weltberühmter Komponist und Musikproduzent, der mehrfach für Grammys nominiert wurde, für mehrere Nummer-eins-Songs („We built this city“) verantwortlich ist und unter anderem mit Frank Zappa zusammengearbeitet hat; sie ein Wiener Model und Schauspielerin mit Kärntner Wurzeln. Fünf Jahre später ist ihre neue Villa in Malibu nun fertig gebaut und die Familie – das Paar hat zwei Söhne – freut sich auf das erste Weihnachten im neuen Heim. In Form von Videos und Fotos gewähren Peter und Lea Wolf-Millesi Einblicke in die Luxus-Villa.

Villa brannte nieder: Fast nichts zu retten

Bis heute erinnern sie sich gut an den schicksalhaften Tag, an dem ihre alte Villa niederbrannte. „Als das Feuer Richtung Malibu kam, waren wir alle zu Hause und haben die Familie mit unseren vier Hunden evakuiert“, erzählt Lea Wolf-Millesi. „Es ging alles recht schnell und wir konnten, bis auf ein paar Wertgegenstände, nichts mitnehmen.“ Doch die Familie ließ sich nicht unterkriegen: „Wir sind alle sehr positive Menschen und haben das Beste aus der Situation gemacht - uns hat das als Familie noch stärker gemacht.“

Um das Erlebte aufzuarbeiten, machte das Paar ein Fotoshooting auf den Ruinen der niedergebrannten Villa © Alex Fenyves

Die ersten Jahre nach der Tragödie mietete die Familie Häuser an. Man konnte sich glücklich schätzen, denn es taten sich weitere Chancen auf: „Im Jahre 2021 haben wir uns dann einen Zweitwohnsitz in Florida gekauft und pendeln seither zwischen Kalifornien und Florida.“ Seit Juli ist ihr Lebensmittelpunkt wieder in Malibu. Lea Wolf-Millesi: „Wir haben eine lustige Familientradition gestartet. Immer, wenn wir von Florida nach Kalifornien fahren, reisen wir mit unserem großen Auto. Es ist immer eine wunderschöne Reise, die fünf bis sieben Tage dauert.“ Auch der Sohn des Paares, der Heimunterricht bekommt, ist bei den Reisen mit dabei.

Neue Villa: „Clash zwischen Alt und Neu“

Doch wie sieht die neue Traumvilla nun aus? „Unser Architekt, Richard Sol, hat sehr eng mit uns zusammengearbeitet - das ist das Tolle, wenn man neu anfängt. Man kann sich alles aussuchen“, sagt Lea Wolf-Millesi. Die Familie entschied sich für einen „Clash zwischen Alt und Neu“. Sozusagen eine mittelalterliche, italienische Festung, die auf Amerika trifft. Die Wahl der Materialien fiel auf Natürliches, wie Lea Wolf-Millesi weiter ausführt. Ihr neues Wohnglück teilt die Familie nicht nur in Form von Aufnahmen mit der breiten Öffentlichkeit – einmal im Monat wird auch eine Party für enge Freundinnen und Freunde gehostet; eine mittlerweile dreijährige Tradition.

Das erste Weihnachten im neuen Zuhause, das die Familie klassisch österreichisch am 24. Dezember feiern wird, wird ein ganz besonderes Fest. Lea Wolf-Millesis Mama reist extra aus Kärnten an. Der Tag ist schon jetzt durchgeplant: Nach einem Kirchenbesuch sieht sich die Familie „A Charlie Brown Christmas“ an. „Wir haben einen persönlichen Bezug, da ein guter Freund die Peanuts animiert hat“, erzählt die Schauspielerin. Abgerundet wird das Fest mit österreichischen Keksen. Und: „Nach der Bescherung werden wir ein gemütliches Festessen haben, mit Fisch und Picanha, ein brasilianisches Rindfleisch.“

Neue Projekte

Bis dahin geht es aber munter mit anderen Projekten weiter: Peter Wolf-Millesi arbeitet aktuell an Musik für zwei Filme, sie an den Texten. Auch eine Dokumentation und eine Fernsehshow ist geplant: „Wir lieben es, wenn viel zu tun ist und viel los ist - uns wird nie langweilig!“

Auch wenn das Paar schon einige Jahre nicht mehr in Österreich war, ist der Kärnten-Bezug nach wie vor gegeben: „Wir lieben dieses wunderschöne Bundesland und seine Menschen - auch die Nähe zu Italien ist sehr speziell, Besuche in Tarvis sind ein Muss. Kärnten ist einfach zu jeder Jahreszeit wunderbar.“