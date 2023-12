Der Landesparteivorstand der FPÖ Kärnten hat am Montagabend die Villacherin Elisabeth Dieringer-Granza als Kärntner Spitzenkandidatin für die EU-Wahl nominiert. „Wir sehen dies als wichtiges Signal, um die weiblichen Kräfte in der Partei zu stärken. Dieringer hat gerade im Bildungsbereich stets gute Politik gemacht“, heißt es vonseiten der Freiheitlichen. Die Reihung im Bundesparteivorstand werde erst festgelegt. „Ich freue mich auf die Herausforderung. Es wäre wichtig und eine Bereicherung, wenn Kärnten eine Stimme in der EU bekommen und in der Europapolitik mitreden kann“, so Dieringer-Granza.