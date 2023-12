Wer kommt nach Peter Kaiser als Landeshauptmann? Diese Frage beherrsche derzeit die politische Landschaft in Kärnten, analysiert die Politologin Kathrin Stainer-Hämmerle. Obwohl der amtierende Landeshauptmann erst unlängst das 65. Lebensjahr vollendet habe, wisse wohl niemand, auch nicht in der eigenen Partei, wer Nachfolgerin oder Nachfolger werden soll. Stainer-Hämmerle vergleicht Kaiser mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die es verstanden habe, das politische Leben in Deutschland über Jahre in ruhigen Bahnen zu lenken. Zukunftsweisende Entscheidungen seien jedoch nicht getroffen worden.

Anlass für Stainer-Hämmerles Aussagen war die Präsentation des „Kärntner Jahrbuches für Politik 2023“ am Montag im Klagenfurter Hermagoras. Wie die weiteren Herausgeber, der Politologe und Historiker Karl Anderwald und Karl Hren, Direktor des Hermagoras-Vereins, betonten, erscheint das Nachschlagewerk heuer zum 30. Mal und hat einen Rekordumfang von 470 Seiten. 40 Autoren haben unentgeltlich Beiträge geliefert. Ein großer Teil davon befasst sich mit den Landtagswahlen im Frühjahr 2023.

Politische Arbeit

Ins Auge sticht eine Untersuchung der Wahlmotive und Wählerströme durch die Politologen Karin Praprotnik und Peter Filzmaier. Sie kommen zur Erkenntnis, dass die Entwicklung Kärntens in den vergangenen fünf Jahren von den Wählern sehr unterschiedlich beurteilt wurde. Eine Befragung am Wahltag habe ergeben, dass nur 34 Prozent der Wähler die politische Arbeit in Kärnten positiv beurteilt haben. Fünf Jahre zuvor seinen das noch 45 Prozent gewesen.

Diese gestiegene Unzufriedenheit ließe sich, so die Analyse, wohl auf die allgemeine Teuerung zurückführen. Jede zweite Person in Kärnten habe angegeben, im Wahlkampf sehr häufig über Inflation und steigende Preise diskutiert zu haben. Damit sei die Teuerung wie auch bei den vorangegangenen Wahlen in Tirol (September 2022) und Niederösterreich (Jänner 2023) als auch bei der nachfolgenden in Salzburg (April 2023) das dominierende Thema in der öffentlichen Debatte gewesen.