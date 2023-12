„Zu sagen, wir arbeiten so schlecht, ist eine Täter-Opfer-Umkehr“

Interview. Der Villacher Bürgermeister Günther Albel über Budgetnöte von Städten und Gemeinden, Kritik an Bund und Land, Investitionen in Villach, Kritik an Versiegelung und die Zukunft der SPÖ.