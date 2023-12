Im Falle von Anna Neumann trifft sich Gegenwart und Vergangenheit an einem Ort: Im Anna-Neumann-Haus am Villacher Hauptplatz, wo nicht nur eine Tafel an die außergewöhnliche Villacher Frauenpersönlichkeit erinnert, sondern auch die „Anna Neumann-Bar“ diesen Namen mit Stolz trägt.