“Super, der Raum ist ja viel kleiner, als ich gedacht habe”, sagt eine Besucherin der Premiere von Afrika! Afrika!, als sie das Zelt betritt, “ich hatte schon befürchtet, die Show nur von Weitem zu sehen”. An dieser Stelle kann Entwarnung gegeben werden: In dem rund 900 Zuschauer fassenden Teil des moderat beheizten Zeltes, in dem “Afrika! Afrika!” auf dem Messegelände in Klagenfurt über die Bühne geht, sind die Akrobaten und Tänzer tatsächlich (fast) zum Greifen nahe. – Sofern sie nicht gerade aufeinander klettern, um auf diese Art menschliche Pyramiden bis zum Plafond des Zeltes zu bilden, sich an Seilen, die mitunter am Kopfhaar befestigt sind, ganz nach oben ziehen lassen, oder nach einer Zwischenlandung am Trampolin in die Höhe entschwinden und unterwegs ein paar Saltos schlagen.