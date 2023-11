Am Sonntagabend mussten die Feuerwehren Metnitz und Glödnitz auf die Flattnitz ausrücken. „Während der Anfahrt bekamen wir die Info, dass sich der Einsatzort in der Steiermark befindet und ein Fahrzeug am Dach im Bach liegt“, berichtet die Feuerwehr Metnitz auf Facebook. Auf der Flattnitzer Straße im Grenzgebiet zur Steiermark hatte sich Glatteis gebildet. Zwei PKW kamen unabhängig voneinander von der Straße ab, berichtete die Feuerwehr Metnitz auf Facebook.

Ein Auto stürzte in einen Bach und ist dort am Dach liegen geblieben. Der zweite PKW blieb in einer Baumgruppe hängen. Beide Unfälle ereigneten sich inner halb von 100 Metern.

Polizeiauto

Doch damit nicht genug: „Noch während der Erkundungsphase kollidierte ein weiterer PKW mit einem Polizeifahrzeug“, heißt es von der Feuerwehr. Die Feuerwehren übernahmen die Verkehrsregelung und halfen bei der Bergung der Fahrzeuge mit. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.