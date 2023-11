Am Montag ist der internationale Tag der Kinderrechte. In Kärnten setzt sich die Kinder- und Jugendanwaltschaft (KiJA) seit 30 Jahren für die Rechte von Kindern ein. Am Mittwoch feiert die unabhängige Ombudsstelle „Geburtstag“. Astrid Liebhauser leitet die KiJA von Anfang an – also seit dem Jahr 1993. „Wir sind Lobbyisten für Kinderrechte“, sagt sie.