Was in den 1990er-Jahren unrealistisch erschien, ist heute vom Land Kärnten anerkannte Fördergrundlage, mit dem „Europasiegel für innovative Sprachenprojekte“ ausgezeichnet und erweckt internationales Interesse: das in Fachkreisen „Gombos-Konzept“ genannte sprachpädagogische Bildungskonzept für zwei- und mehrsprachige Erziehung in Kärntner Kindergärten. Entwickelt wurde es vom Erziehungswissenschafter und Spezialisten für interkulturelle Bildung Georg Gombos, der dafür mit dem Einspieler-Preis des Rates der Kärntner Slowenen ausgezeichnet wurde.