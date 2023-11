Fragt man Meteorologen Christian Stefan von GeoSphere Austria, wie er den vergangenen Sommer, als die Monate Juni, Juli und August (denn der meteorologische Sommer endet am 31. August) zusammenfassen würde, fällt ihm vor allem eines ein: „Es war sehr, sehr nass. Es gab extrem viel Regen, vor allem in den Karawanken. Einige Orte erreichten neue Rekordwerte, wie zum Beispiel Bad Eisenkappel.“ In Klagenfurt reicht es nicht ganz für einen neuen Rekord, es war aber der „zweitnasseste“ Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. „Nur 1948 war noch nasser.“ Ebenso die Windstärken erreichten neue „Spitzenwerte“, ebenfalls in Bad Eisenkappen wurden orkanartige Böen mit 120 km/h gemessen.