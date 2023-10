Das Masterstudium Wirtschaftsrecht wird seit Oktober 2019 an der Universität Klagenfurt in Kooperation mit der Universität Wien angeboten. Olaf Riss, Universitätsprofessor für Wirtschaftsprivatrecht, zeigt sich sehr erfreut: „Der Studienabschluss unserer ersten Absolventin, Celine Gunz, hat in mehrfacher Hinsicht Maßstäbe gesetzt: Vor allem hat Celine Gunz mit ihrer Abschlussarbeit eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich in kurzer Zeit in Rechtsprobleme einarbeiten und hineindenken kann, selbst wenn sich die Aufgabenstellung teilweise abseits des regulären Lernstoffes bewegt.“ Mit der Wahl ihres Themas für die Abschlussarbeit habe sie, so Olaf Riss, außerdem gezeigt, dass sie weiß, „wo im echten Leben die Musik spielt, wo also die wirtschaftlich relevanten Probleme lauern“. Ihre Masterarbeit verfasste sie zum Thema „Schadenersatzansprüche zwischen Wohnungseigentümer:innen – Rechtliche Sonderbeziehungen aufgrund des Wohnungseigentumsvertrages?“ Olaf Riss führt weiter aus: „Als Betreuer der Abschlussarbeit von Celine Gunz freue ich mich sehr über ihren Erfolg. Ich bin mir sicher, dass Celine Gunz und auch die vielen noch folgenden Absolventinnen und Absolventen unseres Masterstudiums Wirtschaftsrecht keine Schwierigkeiten haben werden, spannende und attraktive Aufgaben auf dem Arbeitsmarkt zu finden.“

Das Beste aus zwei Welten

Für Alumna Celine Gunz, sie ist die erste in Kärnten ausgebildete Juristin, öffnet sich nun eine neue Arbeitswelt: „Mit dem Abschluss des Masters Wirtschaftsrecht an der Uni Klagenfurt in Kooperation mit der Uni Wien bin ich nun vollwertige Juristin und habe unter anderem den Zugang zu allen juristischen Berufen, wie zum Beispiel Rechtsanwältin, Richterin oder Notarin.“ Sie erzählt weiter: „Hinzu kommen wirtschaftliche Kompetenzen, die in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken sind. Was den Studienort anbelangt, kombiniert der Master Wirtschaftsrecht meiner Meinung nach das Beste aus zwei Welten: die atemberaubende Natur Kärntens mit den Vorzügen der lebenswertesten Stadt der Welt und dem Großstadtflair Wiens.“

Eine Besonderheit des Masterstudiums Wirtschaftsrecht der Universität Klagenfurt ist, dass die Ausbildung in zwei Stufen erfolgt. Zuerst ist das Klagenfurter Bachelorstudium Wirtschaft und Recht oder ein gleichwertiges Studium an einer anderen Universität zu absolvieren. Darauf aufbauend studieren die angehenden Juristen zwei Semester an der Universität Klagenfurt und zwei Semester an der Universität Wien, ehe sie die Ausbildung mit dem akademischen Titel ‚Master of Laws‘ (LLM) abschließen.