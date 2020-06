Facebook

Der Wiedehopf wurde in dichter besiedelten ländlichen Regionen vermehrt beobachtet © Michael Dvorak/BirdLife Österreich

Einer der unzähligen Effekte, den die Covid-19-Pandemie mit sich brachte, war ein durchaus angenehmer: Eine neue Stille legte sich über das Land. Der bis zum Virus allgegenwärtige Alltagslärm wich einer neuen, zwangsverordneten Ruhe. Als Profiteur davon galt die Tierwelt. Besonders in unser Blickfeld rückten heimische Singvögel, die ihre Gesangsrepertoires eindrucksvoller denn je abrufen konnten. Trog der Eindruck oder wurden viele Arten wirklich präsenter in den letzten Wochen?



Für Andreas Kleewein, Biologe und Geschäftsführer von BirdLife Kärnten (siehe auch Interview), war es beides: "Die Vogelwelt konnte durch die Ruhe, die der Lockdown bot, wieder Gebiete zurückerobern, die ansonsten vom Menschen stark frequentiert sind und somit für die Vogelwelt eine Beunruhigung darstellen. Vor allem in den Städten und in dichter besiedelten ländlichen Ortschaften wurde das bemerkbar", so der Experte.