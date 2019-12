Im hessischen Rüsselsheim hatten sich mehrere Wildschweine in den Ortskern verirrt, eines wütete in einer Bäckerei und wurde erschossen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/dpa/Lino Mirgeler

Ein Wildschwein hat im hessischen Rüsselsheim in einer Bäckerei gewütet. Wie die Polizei in Darmstadt am Mittwoch mitteilte, gingen am Dienstagnachmittag mehrere Anrufe ein, in denen von Wildschweinen im Stadtteil Königstädten berichtet wurde. Eines der Tiere verirrte sich demnach in die Bäckerei, wo es zunächst im Verkaufsraum tobte und dann in ein Büro flüchtete.

Den Mitarbeitern der Bäckerei gelang es, das verletzte Wildschwein mit Barrikaden vorübergehend in Schach zu halten. Alarmierte Polizeibeamte stoppten es dann mit einer Schusswaffe, als es auf sie zurannte. Ein Jagdpächter erschoss das Tier schließlich. Alle Anwesenden blieben unverletzt. Die übrigen Wildschweine, die sich rund um einen Friedhof aufhielten, fanden am Abend den Weg zurück in den Wald.